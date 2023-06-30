 
مباشر

آبل تستعد لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية

العالم الرقمي و Social media

آبل تستعد لإطلاق جيل جديد من الساعات الذكية
youtube/TechMakeTV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vlqs

ذكرت مواقع مهتمة بشؤؤون التقنية أن شركة آبل ستكشف عن جيل جديد من ساعاتها الذكية هذا العام.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن آبل ستكشف عن عدة نماذج من ساعاتها الذكية بما فيها نماذج Ultra التي ستحصل على مواصفات ممتازة.

ومن بين أهم التحسينات التي ستحصل عليها هذه الساعات هي معالجات جديدة مطورة عن معالجات A15، ستمنحها أداءا سريعا واستهلاكا أقل لشحن البطارية.

ومن المتوقع ان تحصل ساعات Apple Watch الجديدة على أحدث تقنيات البلوتوث التي تؤمن إقرانها بالهواتف والأجهزة الذكية بشكل ممتاز وتوفر لها نقلا سريعا للبيانات.

إقرأ المزيد
Honor تطلق هاتفا بمواصفات وقدرات تصوير ممتازة
Honor تطلق هاتفا بمواصفات وقدرات تصوير ممتازة

وشتبه الساعات الجديدة من حيث الشكل الخارجي ساعات Apple Watch التي ظهرت العام الماضي، لكنها ستحصل على تعديلات داخلية تجعل بطاريتها تعمل لفترة أطول كما ستجهز ببرمجيات وتقنيات إضافية توسع قدراتها في مراقبة صحة المستخدم ولياقته البدنية.

ومن المفترض أن تكشف آبل عن ساعاتها الذكية خريف العام الجاري خلال مؤتمر تقني ستستعرض فيه أيضا مجموعة من الهواتف والأجهزة الذكية الجديدة.

المصدر: 3dnews

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا