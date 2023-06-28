Qualcomm تعلن عن أحدث معالجاتها للهواتف الذكية

أعلنت Qualcomm عن معالج جديد طورته ليقدم أداء ممتازا للهواتف والأجهزة الذكية المتوسطة الفئة.

وأشارت Qualcomm إلى أن معالج Snapdragon 4 Gen 2 مطور بتقنية 4 نانومتر ما يجعله يشغل مساحة قليلة في الأجهزة، كما أن تردد أنويته يصل إلى 2.2 غيغاهيرتز.

ويدعم المعالج الجديد تقنيات الشحن السريع التي تمكن من شحن 50% من بطارية الهاتف في غضون 15 دقيقة فقط، كما يدعم الشاشات بدقة +FHD والتي يصل ترددها إلى 120 هيرتزا.

وأشارت Qualcomm إلى أن المعالج حصل على تقنيات تجعل أقل استهلاكا للطاقة مقارنة بالجيل السابق من المعالجات التي طورتها للهواتف، فضلا عن حصوله على تقنيات تعتمد الذكاء الاصطناعي لتقديم صورة محسنة لكاميرا الهاتف وتدعم التركيز التلقائي السريع للكاميرا.

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ويدعم هذا المعالج عمل الهواتف مع شبكات Wi-Fi 5 كونه حصل على موديم Snapdragon X61 5G، كما يدعم تقنيات aptX.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المعالج الجديد سيظهر في مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية التي ستطرحها Redmi و vivo وعدة شركات في النصف الثاني من العام الجاري.

المصدر: ixbit