Qualcomm تحدث نقلة نوعية في عالم السماعات اللاسلكية

أعلنت شركة Qualcomm أنها تعمل على تطوير سماعات لاسلكية جديدة ستحدث نقلة نوعية في عالم أجهزة الصوتيات الصغيرة.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإن سماعات الرأس التي تطورها ستكون قادرة على العمل مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة المحمولة والكمبيوترات.

والمميز في السماعات الجديدة هو احتوائها على معالجات متطورة ودعمها لتقنيات Snapdragon Sound وaptX Adaptive audio وقدرتها على نقل الأصوات من الأجهزة إلى أذن المستخدم مع معدل تأخير أقل من 20 ميلي ثانية، أن أنها ستؤمن واقعية كبيرة في عرض الأصوات أثناء مشاهدة الفيديوهات أو تشغيل ألعاب الفيديو الحديثة.

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وأشار بيان صحفي صادر عن Qualcomm إلى أن السماعات الجديدة اتصالا قويا وتكيفا ديناميكيا مع زمن الانتقال، أي أن المستخدم سيكون قادرا عن الابتعاد عن الجهاز الذي تقترن به السماعات دون أن يعاني من انقطاعات في الصوت.

المصدر: ixbit