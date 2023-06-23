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اضطراب عمل الأجهزة الإلكترونية قد يدل على اختراق VPN

العالم الرقمي و Social media

اضطراب عمل الأجهزة الإلكترونية قد يدل على اختراق VPN
telemetr.me
صورة ارشيفية
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حذرت هيئة الجودة الروسية "روس كاتشيستفو"، من أن اضطراب الأجهزة الإلكترونية قد يدل على اختراق VPN.

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وقال سيرغي كوزمينكو رئيس مركز الأمن المعلوماتي في الهيئة إن سرقة البيانات عن طريق خدمات VPN التي يستعين بها العديد من المستخدمين لتفادي القيود المفروضة على بعض الشبكات ممكنة جدا، كما يمكن سرقتها من خلال موارد وتطبيقات أخرى، ويمكن للمطورين الذين يتتبعون بياناتك بيعها لأغراض غير مشروعة.

وتحدث الخبير السيبراني سيرغي فاكولين عن كيفية حماية الجهاز الإلكتروني من الفيروسات وقال: "إذا استخدمت بروتوكول https الآمن مع استخدام خدمات VPN ستضمن حماية كل البيانات وكلمات المرور".

المصدر: نوفوستي

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