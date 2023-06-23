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Opera تعلن عن متصفحها الجديد مع ميزات الذكاء الاصطناعي

العالم الرقمي و Social media

Opera تعلن عن متصفحها الجديد مع ميزات الذكاء الاصطناعي
Opera
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أعلنت شركة Opera عن إطلاق نسخة جديدة من متصفحها، زودتها بالعديد من الميزات الجديدة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الشركة إلى أن متصفح Opera One بنسخته الأحدث بات متوفرا لجميع المستخدمين، وأن هذا المتصفح حصل على مزايا فريدة وعلى مساعد Aria الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيسهل على مستخدمي الإنترنت الكثير من الأمور أثناء عمليات البحث أو تحرير النصوص.

 وأوضحت Opera أن Aria يساعد المستخدمين في البحث عن المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية، ويساعدهم في تشكيل النصوص والأكواد البرمجية، ويعطيهم إجابات مفيدة ومتنوعة حول ما يبحثون عنه، كما زوّد ببيانات تمكنه من معرفة القواعد التي تعتمدها فيما يتعلق بالمنتجات المتنوعة.

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والمميز في روبوت الذكاء الاصطناعي الجديد في المتصفح هو أنه يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي GPT-4 من شركة OpenAI، ولديه شريط أوامر مستقل داخل واجهات استخدام المتصفح، فضلا عن أن Opera One يوفر للمستخدمين أيضا إمكانية الوصول إلى ChatGPT إذا كانت لديهم حسابات مرتبطة به.

ولتسهيل عمليات البحث عبر الإنترنت قدمت Opera في متصفحها الجديد ميزة Tab Islands التي تجمع علامات التبويب المرتبطة ببعضها معا، ويمكن مع هذه الميزة تحريك هذه العلامات أو التحكم بأحجامها أو طيها للعودة إليها لاحقا، أو وضعها في قائمة "العلامات المفضلة" في المتصفح.

المصدر: 3dnews

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