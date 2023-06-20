متصفح "لونا" الجديد يظهر في السوق الروسية نهاية العام الجاري

سيظهر متصفح "لونا" الجديد في روسيا قبل نهاية عام 2023. وسيشمل الخدمات المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت وبرامج الولاء.

صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية ناطق باسم شركة "المنتجات المبتكرة"، وقال إن متصفح "لونا" هو منتج جديد مصمم كمتصفح روسي بديل للوصول السريع والآمن للإنترنت، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت وبرامج الألعاب الإلكترونية وبرامج الولاء. وحسبما أشارت الشركة فإن المتصفح يمر الآن بمرحلة الاختبار المفتوح بوظائف محدودة.

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وأوضحت الشركة أنها تخطط لإطلاق المنتج الجديد قبل نهاية العام. وأوضحت أنه يمكن تحميل التطبيق في المرحلة الأولى على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS، وسيصبح متاحا في المستقبل للأجهزة العاملة على منصة Android.

سيتم دمج الشهادات الروسية الصادرة عن وزارة التنمية الرقمية في المتصفح الجديد، وسيقوم التطبيق بتمرير المواقع الإلكترونية الموثوق بها فقط، وسيتم تمييزها بصريا باللون الأخضر. وأوضحت الشركة أنه "بفضل ذلك يمكنك العمل في التطبيق ليس مع محركات البحث أو الخدمات التي تحظى بالشعبية، فحسب بل واستخدام الخدمات المالية".

وأوضح مطورو المتصفح أنه مع تطور المنتج سيتم أيضا تضمين خدمات ecom و lifestyle الشريكة للتسوق عبر الإنترنت. وفي المستقبل ستكون الإضافات متاحة لشركاء المشروع، وذلك لتحسين خبرات الاستخدام، مثل دفتر العناوين والإشعارات الفورية.

يذكر أن شركة "المنتجات المبتكرة" تعمل على تطوير خدمات fintech المتعلقة ببرامج الولاء والتسوق عبر الإنترنت وبرامج الألعاب الإلكترونية. وتتعاون الشركة بنشاط مع شركة "بنك البريد" الروسية واللاعبين الآخرين في السوق.

المصدر: تاس