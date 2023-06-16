OnePlus تعود بقوة مع هاتف مميز

كشفت شركة OnePlus عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة ويعيد اسم الشركة إلى صدارة قائمة مبيعات الهواتف الذكية عالميا.

ويتميز هاتف OnePlus Nord N30 الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من أجود المواد، أبعاده (165.5/76/8.3) ملم، وزنه 195 غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 391 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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ويتميز الهاتف بقدرات تصوير ممتاز بفضل كاميرته الأساسية التي حصلت على 3 عدسات بدقة (108+2+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

ودعمته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 50 واطا.

المصدر: ixbit