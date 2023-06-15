المحتالون في روسيا يستخدمون ChatGPT في هجمات التصيد الاحتيالي

بدأ المحتالون في روسيا في استخدام الشبكات العصبية التابعة لتطبيق الدردشة ChatGPT لشن هجمات التصيد احتيالي.

وقالت آنا كولاشوفا، المدير التنفيذي لشركة Kaspersky Lab (مختبر كاسبيرسكي) في روسيا ورابطة الدول المستقلة، إن المحتالين في روسيا بدأوا في استخدام تطبيق الدردشة ChatGPT لشن هجمات التصيد الاحتيالي.

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وأشارت الخبيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يجلب فرصا ومخاطر في الوقت نفسه. وحسب الخبيرة، فإن الشبكة العصبية قادرة على تشكيل وإعادة بناء مجموعات من الكلمات بسرعة هائلة.

وأوضحت في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية أنه "كان يمكن سابقا التعرف على رسائل التصيد بناء على كثرة الأخطاء النحوية واللغوية، حين تفهم أن تركيب الرسالة غريب وأن هناك أخطاء كثيرة، ما يعني أن الرسالة مزيّفة، لكن مع استخدام تطبيق الدردشة ChatGPT قل عدد الأخطاء في مثل هذه الرسائل إلى حد بعيد".

وأعلنت كولاشوفا أن الشبكة العصبية الاصطناعية تستخدم عند شن هجوم سيبراني على منظمات ومؤسسات، مشيرة إلى أنه يمكن التصدي لمثل هذه الهجمات. لكن استخدام تلك التكنولوجيات لا يزال باهظ الثمن ومكلفاً.

يذكر أن الروس تعرضوا في يناير الماضي لأقوى هجوم تصيّدي في تاريخ الـ"تلغرام"، بينما كانت هذه الهجمات سابقا تحمل طابعا محدودا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا