وزير روسي ردا على أقوال أورسولا فون در لاين: مستحيل استخدام الرقائق الإلكترونية للمرة الثانية

أجاب نائب رئيس الوزراء، ورئيس وزارة الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين أدلت بتصريحات زعمت فيها أن الروس يستخرجون الرقائق الإلكترونية من الأجهزة الإلكترونية المنزلية لإصلاح المعدات العسكرية وقال: يبدو الأمر غريبا إلى حد ما عندما نسمع أقوالا كهذه لأنه، أولا، من المستحيل استخدام الشريحة نفسها مرة ثانية، وثانيا تنتج روسيا بنفسها دوائر كهربائية ميكروية لأسلحتها. ويجب فهم أن كل مُنتج تصنّع له بنية إلكترونية خاصة به، وذلك بطلب من الجهة التي ستستخدمه.

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وأعاد إلى الأذهان أن أورسولا فون در لاين سبق لها أن أعلنت في خريف عام 2022 إن الجيش الروسي يستخدم رقائق إلكترونية من غسالات الصحون والثلاجات الأجنبية لإصلاح المركبات العسكرية.

وأشار إلى أن الرقائق المتاحة للجمهور تستخدم في الأجهزة المنزلية، التي يتم إنتاجها في العديد من البلدان، وقبل كل شيء، في البلدان الصديقة. وأكد أنه إذا دار الحديث عن المعدات والأسلحة العسكرية، فإن شروط إنتاج الدوائر الإلكترونية الدقيقة في المجال العسكري تختلف، وهي أعلى بكثير من الشروط المطلوبة لإنتاج البضائع المدنية. وقال إن روسيا لديها تقنياتها الخاصة لإنتاج الرقائق الإلكترونية ذات الاستخدام العسكري.

المصدر: نوفوستي