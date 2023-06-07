الولايات المتحدة تقترح إعداد معدلات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري

لا تستبعد واشنطن وضع معدلات (حدود) لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري وذلك بالتعاون مع روسيا والصين.

أعلنت ذلك بوني جيكنز نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مراقبة الأسلحة والأمن الدولي، وقالت في خطاب ألقته في مركز واشنطن للأمن الأمريكي :" إننا نعلم أن الحديث يدور حول موضوع نريد أن نتحادث فيه مع كل البلدان".

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مع ذلك فإن الدبلوماسية الأمريكية أشارت إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر في الوقت الراهن أن من الضروري تبني وثائق ملزمة قانونيا بشأن عدد من التكنولوجيات الجديدة.

يذكر أن الخبير العسكري الروسي ليتوفكين كان قد أعلن سابقا أن الذكاء الاصطناعي يساعد في قيادة أنظمة مختلفة من الأسلحة بدون تدخل مباشر من قبل الإنسان، ما يمكن أن يضمن في المستقبل العدد الأدنى من الضحايا في النزاعات العسكرية.

بينما دعا إيلون ماسك وستيف فوزنياك في رسالة مفتوحة منهما نشراها على "تويتر" إلى حظر الشبكات العصبية القوية لأنها تهدد البشرية. وقد وقّع تلك الرسالة آلاف الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي.

يذكر ان وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الذكاء الاصطناعي "قتل" مشغّله أثناء اختبارات أجراها سلاح الجو الأمريكي حيث قرر أن الأوامر الواردة من المشغّل تمنعه من تنفيذ المهام الموكلة إليه.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا