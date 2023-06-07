3 هواتف "آيفون" شهيرة لن تحصل على التحديث المقرر إصداره هذا العام من آبل!

إذا كان عمر جهاز "آيفون" أو "آيباد" أكثر من خمس سنوات، فستفوتك موجة من الميزات والتطبيقات الجديدة القادمة هذا الخريف مع ترقية آبل إلى iOS 17.

لن يدعم "آيفون X"، وهو أول هاتف مزود بميزة FaceID و"آيفون 8" و"آيفون 8 بلس"، نظام التشغيل الجديد.

وهذا يعني أن أجهزة "آيفون XS" وXS Max وXR ستكون أقدم الأجهزة القادرة على تشغيل نظام التشغيل الجديد عند توفره في وقت لاحق من هذا العام.

وتشمل ميزات iOS 17 الجديدة، نهاية الاضطرار إلى قول "مرحبا" لاستدعاء Siri، وتطبيق Journal الجديد لتتبع أهداف حياتك، وتحسينات على التصحيح التلقائي، وميزة "تسجيل الدخول" للسماح للأصدقاء والأحباء بمعرفة أنك وصلت إلى المنزل بأمان.

ولكن فقط أجهزة "آيفون" الأكثر تقدما، بدءا من "آيفون 12" لعام 2021 والإصدارات الأحدث، ستكون قادرة على التحكم في أجهزتها بإيماءات اليد أثناء مكالمة FaceTime، ما يفتح رسومات تفاعل الواقع المعزز الممتعة (AR).

وأصدرت شركة آبل هاتف "آيفون 8" و"آيفون 8 بلس" في سبتمبر 2017، وهو الخط الأول الذي يتميز بظهر زجاجي جديد تماما.

وتم تسمية "آيفون X" تكريما للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لجهاز "آيفون" عندما تم الإعلان عنه في عام 2018.

وكان أول هاتف ذكي وجهاز بملء الشاشة من آبل يتخلى عن Touch ID للتعرف على الوجوه.

وعندما ظهر "آيفون X" لأول مرة، كان سعره 999 دولارا لنسخة 64 غيغابايت و1149 دولارا للطراز 256 غيغابايت، ما يجعله أغلى "آيفون" تم إنتاجه على الإطلاق.

ويتمثل الاختلاف بين طرازات ما قبل 2018 وأجهزة "آيفون" الأحدث في تضمين شريحة A12 Bionic من آبل، أو وحدة المعالجة المركزية سداسية النواة 64 بت مع أقصى معدل لساعة وحدة المعالجة المركزية يبلغ 2.49 غيغاهرتز، أو أحدث الأجهزة.

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وتعد التحديثات الجديدة مع iOS 17 بأن تكون توسعية، مع مجموعة من ميزات الأمان الجديدة، بما في ذلك التحسينات على Safari Private Browsing وحماية سلامة الأطفال من آبل والمزيد من التحسينات الجمالية وقابلية الاستخدام.

وسيحتوي نظام التشغيل الجديد على بطاقات اتصال جديدة تعتمد على التصميم لك وللأشخاص الموجودين في دفتر العناوين الخاص بك ووضع "الاستعداد" الذي يحول جهاز "آيفون" الخاص بك بشكل فعال إلى مكتب أو ساعة منضدة أثناء الشحن - مع عرض معلومات سريعة قابلة للتخصيص.

وبفضل المحرك العصبي من آبل، سيتمكن iOS17 أيضا من نسخ رسائل البريد الصوتي الواردة مباشرة، وهي ميزة تسمى البريد الصوتي المباشر، ما يسمح للمستخدمين بالحكم على ما إذا كانوا يريدون الرد على المكالمة أو تجاهلها بناء على الرسالة الواردة.

لكن تفاعلات الواقع المعزز القائمة على الإيماءات أثناء FaceTime ليست الميزة الجديدة الوحيدة الحصرية لمستخدمي "آيفون" مع أحدث طرازات "آيفون 12" وما فوق.

وسيتمكن هؤلاء المستخدمون أيضا من الوصول إلى تحسينات على اقتراحات التصحيح التلقائي والإكمال التلقائي المضمنة على لوحات المفاتيح الخاصة بهم.

وستتوفر ميزة واحدة للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية فقط على إصدارات Pro من أجهزة "آيفون 12" و13 و14.

وبالطبع، لا يعد "آيفون" الفئة الوحيدة من منتجات آبل التي تواجه انقطاعات المواصفات هذه وسط الترقية إلى iOS 17.

وسيدعم تحديث iPadOS 17 أيضا معظم أجهزة "آيباد" التي تم إصدارها قبل 2018 وحتى بعض الأجهزة اللوحية الجديدة ذات الميزانية المحدودة، مثل أجهزة "آيباد" من الجيل السادس مع شرائح A10.

المصدر: ديلي ميل