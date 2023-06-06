Viber معرّض لأول غرامة مالية في روسيا

ذكرت وسائل إعلام روسية ان هيئات قضائية في البلاد قد تفرض غرامة على الشركة التي تدير تطبيق Viber الشهير لمخالفتها قوانين الإنترنت المعمول بها في البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة التي تدير Viber قد يتم تغريمها بـ 4 ملايين روبل في روسيا، لرفضها حذف المحتوى المحظور نشره وفقا لقوانين الإنترنت الروسية.

وأشارت وكلة "تاس" الروسية إلى أن المنطقة القضائية 422 في روسيا تسلمت مؤخرا بروتوكولا من هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك الروسية، يشير إلى مخالفة Viber القوانين المتعلقة بالإنترنت في روسيا، وبناء عليه قد تفرض على الشركة التي تديره غرامة مالية.

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وتم توجيه تهم مخالفة قوانين الإنترنت في روسيا لشركة Rakuten اليابانية المالكة لـ Viber وفق البند الثاني من القانون "13:41" للعقوبات في روسيا والتي ترتبط بعدم إزالة المحتوى المحظور من الإنترت وفقا للقوانين الروسية.

ومؤخرا قامت روسيا بتغريم "واتس آب" أيضا لأسباب تتعلق بعدم حذف المحتوى المحظور وفق القوانين الروسية.

المصدر: فيستي