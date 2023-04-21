غوغل معرضة لغرامة مالية أخرى في روسيا

أعلنت وسائل إعلام أن شركة غوغل قد تتعرض لغرامة مالية أخرى في روسيا لمخالفتها القوانين التي تتعلق بالإنترنت في البلاد.

وقال مصدر في محكمة منطقة تاغانسكي في موسكو "إن غوغل معرضة لدفع غرامة مالية قدرها 4 ملايين روبل لرفضها حذف المحتوى المحظور نشره وفقا لقوانين الإنترنت الروسية".

وتبعا للقاضي الروسي تيمور فخرامييف فإن "سبب المخالفة رفض حذف مقاطع فيديو انتشرت على منصات يوتيوب التابعة لغوغل، منها مقاطع تتعلق بالعملية الروسية الخاصة التي تخوضها روسيا لحماية دونباس"، ومن المفترض أن يتم تغريم غوغل بموجب البند الثاني من القانون "13.14" للعقوبات في روسيا والتي ترتبط بـ"عدم إزالة المحتوى المحظور من الإنترت وفقا للقوانين الروسية".

إقرأ المزيد

وكون ممثلي شركة غوغل لم يتم إخطارهم في الوقت المناسب حول موعد جلسة المحكمة التي نظرت في الأمر المذكور، فإن المحكمة في موسكو لن تبت في قرار الغرامة بشكل نهائي قبل موعد الجلسة القادمة التي ستعقد في 11 مايو القادم.

وتجدر الإشارة إلى أن غوغل كانت قد تعرضت للعديد من الغرامات في روسيا بسبب المخالفات التي تتعلق بالمحتوى المحظور على الإنترنت ضمن أراضي الاتحاد الروسي، منها غرامة فرضت العام الماضي بقيمة 46 ألف دولار.

المصدر: إزفيستيا