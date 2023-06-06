كل ما تحتاج لمعرفته حول مؤتمر WWDC 2023 من آبل!

تقول شركة آبل إن مؤتمر المطورين العالميين (WWDC)، الذي ينطلق يوم الاثنين في آبل بارك في كاليفورنيا، سيكون "أسبوعا مبهجا للتكنولوجيا".

ومن المتوقع أن يعلن عملاق التكنولوجيا عن سماعة الواقع المختلط الخاصة به في هذا الحدث، بالإضافة إلى تحديثات البرامج الرئيسية القادمة لأجهزته، بما في ذلك iOS 17.

ويقدم MailOnline ملخصا لكل ما تحتاج لمعرفته حول WWDC، بما في ذلك كيفية ضبطه ومتى سيتم الكشف عن المنتج الكبير.

ما هو WWDC؟

مؤتمر المطورين العالمي هو حدث سنوي تعقده شركة آبل منذ عام 1983، على الرغم من أنه لم يكن مخصصا في الأصل لإعلانات الأجهزة.

وفي العشرين عاما الماضية فقط، استخدمت آبل المؤتمر كنقطة انطلاق رئيسية للأجهزة الجديدة، بما في ذلك مكبر صوت HomePod في عام 2007 و"آيفون 4" في عام 2010.

ويمكن القول إن الحدث الرئيسي في التقويم لعشاق آبل هو الحدث الذي أقيم في الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر، عندما أعلنت عن هاتف "آيفون" الجديد - على الرغم من أن WWDC هذا العام قد يكون أكبر.

وغالبا ما تكون الإعلانات في WWDC متواضعة وتتعلق بالبرامج الجديدة وتحديثات التطبيقات والتفاصيل الأخرى التي لا تهم حتى عشاق آبل المتشددين.

ومع ذلك، من المتوقع أن تعلن الشركة هذا العام عن قطعة جديدة من الأجهزة يمكن أن "تحل محل "آيفون"" قريبا، وفقا لأحد الخبراء.

متى سيأخذ WWDC مكانه؟

سيبدأ حدث هذا العام يوم الاثنين 5 يونيو ويستمر حتى الجمعة 9 يونيو، على الرغم من أنه من المتوقع أن تحدث الإعلانات الرئيسية في اليوم الأول.

إقرأ المزيد

وسيقدم الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، كلمة رئيسية لبدء الحدث يوم الاثنين الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش - وهي فرصة لرفع الغطاء عن الأجهزة الجديدة.

وأكدت شركة آبل مواعيد WWDC 2023 مرة أخرى في مارس وقالت إن الحدث الذي يستمر خمسة أيام سيتم تقديمه عبر الإنترنت، ويتم بثه عبر قناتها على "يوتيوب" وموقعها على الويب.

ومع ذلك، ستكون هناك فرصة للمطورين والطلاب للاحتفال شخصيا في تجربة خاصة يتم استضافتها في آبل بارك، مقر الشركة Cupertino HQ، يوم الاثنين.

ووفقا لأحد الحاضرين الذي تلقى جدول الحدث، سيتضمن اليوم الأول من WWDC "نشاط مسائي خاص"، "لن يرغب الحضور في تفويته"، وفقا لآبل.

ونشرت Apple بالفعل عن "حدث خاص في آبل بارك" في اليوم الأول، وُصف بأنه "تجربة خاصة طوال اليوم" لبدء "أسبوع رائع".

وقالت الشركة إنه سيكون هناك أيضا حدث أصغر يوم الثلاثاء للزوار "لمناقشة بعض أحدث الإعلانات" مع التنفيذيين في آبل.

ما الذي ستعلن عنه شركة أبل في WWDC؟

الإعلان الأكثر توقعا هو سماعة الواقع المختلط، والتي يُشاع أنها ستُطلق عليها اسم "Reality Pro" أو "Reality One" وبتكلفة هائلة تصل إلى 3000 دولار (2400 جنيه إسترليني) عند إصدارها في سبتمبر.

وتتميز صورة آبل الترويجية المشفرة لـ WWDC هذا العام بخطوط منحنية ملونة - في إشارة محتملة إلى الجهاز القابل للارتداء.

ومن المتوقع أن تعرض سماعة الواقع المختلط تطبيقات ورسائل والمزيد أمام أعين الناس.

ولم تقدم آبل أي اعتراف بالجهاز القادم، لكن وجوده يعد سرا مفتوحا في صناعة التكنولوجيا.

ومن المتوقع إطلاق Reality Pro مع نظام التشغيل الخاص به، xrOS، والذي سيستضيف تطبيقات آبل المألوفة بما في ذلك FaceTime والرسائل والخرائط.

وسيكون هناك أيضا مؤتمرات فيديو متقدمة وغرف اجتماعات افتراضية مع صور رمزية واقعية، ما يجعل المستخدمين يشعرون وكأنهم يتفاعلون في نفس المكان.

وفي WWDC أيضا هذا العام، من المتوقع أن تعلن آبل عن تحديثات البرامج الرئيسية القادمة لأجهزتها - iOS 17 وiPadOS 17 وwatchOS 10 وmacOS لأجهزة "آيفون" و"آيباد" وsmartwatches وأجهزة كمبيوتر Mac، على التوالي.

ووفقا لـ 9to5mac، سيتضمن iOS 17 تجديدات لتطبيق Health، ووضع عرض ذكي، وتحسينات على SharePlay، وتطبيق دفتر يومية "ذكي".

ويُعتقد أن iOS 17 سيصدر في سبتمبر ليتزامن مع "آيفون" الجديد، والذي من المتوقع أن يعمل بشكل وثيق مع سماعة الرأس الجديدة. وتماما مثل سنوات WWDC السابقة، من المقرر أيضا أن تكشف عملاق التكنولوجيا عن الفائزين بجوائز آبل Design Awards، وهي عبارة عن مطورين مستقلين عن المنافسة قاموا بإنشاء برامج وأجهزة.

وتقول آبل إن الجوائز من المفترض أن تكرم "التميز في الابتكار والإبداع والإنجاز التقني في تصميم التطبيقات والألعاب".

كيف يمكنني مشاهدة WWDC؟

ستقوم آبل ببث الحدث على قناتها على "يويتوب"، بالإضافة إلى تطبيق Apple TV، والصفحة الرئيسية لموقعها على الويب، وصفحة الويب المخصصة للمطورين.

ويُظهر إعلان تشويقي مثير قبل البث على موقع آبل الإلكتروني نسخة متحركة من شعار آبل مع حواف ملونة من الضوء المنكسر.

المصدر: ديلي ميل