برلماني روسي: "يوتيوب" خدمة معادية لكن لا بديل عنها حتى الآن

كشف عضو مجلس الدوما الروسي، أنطون غوريلكين، عن عدم وجود بدائل عن موقع "يوتيوب" في روسيا حتى الآن، الأمر الذي يمنع حظره، رغم أنه موقع معاد.

وأكد نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لسياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حديثه مع المشاركين في "ورشة عمل الإعلام الجديد" التابعة لمشروعي "ديالوغ" (الحوار) و"روسيا – بلد الفرص"، أن "موقع يوتيوب معادٍ، ولكن لا يوجد بديل له حتى الآن. من المستحيل حظره الآن. لقد اندمجت غوغل في بنيتنا التحتية الرقمية لسنوات، وأنشأت شبكة CDN (شبكة توصيل المحتوى، خدمة تقديم المحتوى الرقمي) في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف النائب أنه بحلول سبتمبر، "من المتوقع انتهاء العمل على اختبار خدمة فيديو "VK فيديو" الروسية، لافتا إلى أن أفضل الخيارات الآن، هو الاستمرار في نشر مقاطع الفيديو على يوتيوب، وبالتوازي تحميلها على كل من خدمتي "Zen" و"VK" الروسيتين في نفس الوقت، والانتقال تدريجيا للمواقع الوطنية.

وخلال تواصله مع المشاركين في "ورشة عمل الإعلام الجديد"، أشار غوريلكين أيضا إلى أنه "لا توجد ويكيبيديا روسية الآن، هناك قسم روسي في الخدمة الأمريكية، بينما تم في عام 2014، فصل المحررين الموالين لروسيا من هناك".

وأضاف: "هناك أيديولوجية ومال كثير، لكن لا يوجد هناك أي شيء موضوعي"، مشيرا إلى أنه في شهر يونيو، سيتم إطلاق بديل عن الموسوعة الأمريكية، يحمل اسم "روفيكي"، معربا عن أمله في أن تنجح الموسوعة الروسية في "التعامل مع التطهير من الأكاذيب".

المصدر: تاس