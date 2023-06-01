Vivo تطلق هاتف أندرويد بمواصفات مميزة قريبا

تستعد vivo لإطلاق هاتف جديد حصل على تصميم أنيق جدا وتقنيات ممتازة.

وبالإضافة إلى التقنيات المتطورة يتميز هاتف vivo S17 Pro الجديد بالتصميم الأنيق لواجهة هيكله الخلفية وألوان هذه الواجه، وشكل الإطار المضيء المثبت أسفل الكاميرا الأساسية.

حصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وزنه 188 غ، وزود بشاشة AMOLED بمقاس 7.78 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يبلغ 1500 شمعة/م.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Dimensity 8200 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC6، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

إقرأ المزيد

أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50++812) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.

ودعمته Vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4600 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا.

المصدر: 4pda