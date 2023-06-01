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موتورولا تطلق هاتفها الجديد بمواصفات مميزة

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تطلق هاتفها الجديد بمواصفات مميزة
youtube/Motorola US
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أعلنت موتورولا عن مواصفات هاتف Moto G Stylus 5G الجديد الذي سيكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (162.8/73.8/9.2) ملم، وزنه 202 غ.

وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 399 شمعة/م.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وزود بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وبكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

ودعمته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واط.

المصدر: gsmarena

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