لأول مرة.. محكمة في موسكو تقوم بتغريم WhatsApp لرفضها إزالة المحتوى المحظور

قامت محكمة في موسكو بتغريم WhatsApp لرفضها إزالة المحتوى المحظور، وسيتعين على الشركة دفع 3 ملايين روبل.

وقد فرض قاضي الصلح في إحدى مناطق موسكو غرامة قدرها 3 ملايين روبل على تطبيق WhatsApp messenger لرفضه حذف محادثة مع عروض بيع عقار مضاد للاكتئاب. ولأول مرة، تلقت الشركة عقوبة بموجب المادة التي لم تحذف فيها المعلومات المحظورة.

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ونقلت وكالة "تاس" عن القاضي تيمور فخرامييف قوله: "تؤكد المحكمة أن شركة WhatsApp LLC مذنبة بموجب الجزء الـ2 من المادة الـ13.41 من قانون الجنح الإدارية للاتحاد الروسي، وقد فرضت عليها غرامة قدرها 3 ملايين روبل".

وكانت قد أعلنت المحكمة في وقت سابق، أن "واتس آب" نشر عن طريق تطبيق دردشة معلومات اقترح فيها شراء عقار يخضع بيعه لقواعد خاصة. ولم يتم حذف البيانات، وهذا هو سبب قرار الغرامة.

يذكر أن روسيا يسري فيها قانون يُلزم الشبكات الاجتماعية بدءا من 1 فبراير عام 2021 بأن تقوم هي نفسها بالتعرف على المحتوى المحظور وحجبه.

المصدر: كومسومولسكايا برفدا