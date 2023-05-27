خبير سيبراني روسي يوضح مدى خطورة تنزيل بيانات شخصية في برامج المراسلة الفورية

حذر الخبير السيبراني الروسي بافيل كوروستيليوف في حديث أدلى به لموقع Gazeta.Ru الإلكتروني الروسي من خطورة إرسال بيانات شخصية عبر برامج المراسلة الفورية.

وقال:" يعد إرسال أي بيانات شخصية أو صور فوتوغرافية أو مستندات تم تصويرها في برامج المراسلة الفورية أمرا خطيرا للغاية، إذ إنها يمكن أن تصبح فريسة سهلة للمحتالين الذين يخترقون الحسابات.

إقرأ المزيد

وشدد أيضا على أنه حتى بمجرد امتلاك صورة فوتوغرافية لجواز سفرك أو بطاقتك الشخصية، يمكن للمحتالين الحصول على عدة قروض نيابة عنك. وذلك بغض النظر عن النزوع الثابت إلى توفير ما يكفي من حماية البيانات الشخصية ، وحرص الدولة الدائم على ضمان الأمن السيبراني للمواطنين.

على سبيل المثال، تم تغريم شبكة Meta الاجتماعية (المحظورة في روسيا) في إيرلندا وجعلها تدفع مبلغا قياسيا قدره 1.2 مليار يورو لانتهاكها قواعد خصوصية المستخدمين.

وهناك مثال آخر، وهوالحظر الكامل المفروض على شبكة التواصل الاجتماعي TikTok في ولاية مونتانا الأمريكية. وهذه الخطوة اتخذها محافظ ولاية مونتانا، لأنه أراد بهذه الطريقة حماية البيانات الشخصية للمواطنين من تدخل المحتالين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا