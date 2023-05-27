 
مباشر

خبير سيبراني روسي يوضح مدى خطورة تنزيل بيانات شخصية في برامج المراسلة الفورية

العالم الرقمي و Social media

خبير سيبراني روسي يوضح مدى خطورة تنزيل بيانات شخصية في برامج المراسلة الفورية
24newnews.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vdko

حذر الخبير السيبراني الروسي بافيل كوروستيليوف في حديث أدلى به لموقع Gazeta.Ru الإلكتروني الروسي من خطورة إرسال بيانات شخصية عبر برامج المراسلة الفورية.

وقال:" يعد إرسال أي بيانات شخصية أو صور فوتوغرافية أو مستندات تم تصويرها في برامج المراسلة الفورية أمرا خطيرا للغاية، إذ إنها يمكن أن تصبح فريسة سهلة للمحتالين الذين يخترقون الحسابات.

إقرأ المزيد
عطل مفاجئ يوقف التواصل عبر “إنستغرام” في العالم كله
عطل مفاجئ يوقف التواصل عبر “إنستغرام” في العالم كله

وشدد أيضا على أنه حتى بمجرد امتلاك صورة فوتوغرافية لجواز سفرك أو بطاقتك الشخصية، يمكن للمحتالين  الحصول على عدة قروض نيابة عنك. وذلك بغض النظر عن النزوع الثابت إلى  توفير ما يكفي من حماية البيانات الشخصية ، وحرص الدولة الدائم على ضمان الأمن السيبراني للمواطنين.

على سبيل المثال، تم تغريم شبكة Meta الاجتماعية   (المحظورة في روسيا) في إيرلندا وجعلها تدفع مبلغا قياسيا قدره 1.2 مليار يورو لانتهاكها قواعد خصوصية المستخدمين.

وهناك مثال آخر، وهوالحظر الكامل المفروض على شبكة التواصل الاجتماعي TikTok في ولاية مونتانا الأمريكية. وهذه الخطوة اتخذها محافظ ولاية مونتانا، لأنه أراد بهذه الطريقة حماية البيانات الشخصية للمواطنين من تدخل المحتالين.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا