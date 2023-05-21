عطل مفاجئ يوقف التواصل عبر “إنستغرام” في العالم كله

فوجئ مستخدمو تطبيق "أنستغرام" في مختلف دول العالم، فجر الاثنين، بعطل أربك التواصل بين ملايين النشطاء على هذه المنصة عبر العالم.

وتساءل المستخدمون المتضررون من العطل عما إذا كان غيرهم واجه نفس المشكلة أم لا، فيما لا يزال سبب العطل غير واضح حتى الآن.

وعبرت مجموعة من النشطاء على التطبيق عن استيائهم من المشاكل التقنية المفاجئة التي أصبحت تصيبه بين الفينة والأخرى، دون التمكن من معالجتها.

وأكد عدد من مستخدمي موقع "إنستغرام" في مصر والإمارات والأردن ولبنان وروسيا والصين تعرض التطبيق إلى عطل فني، وعدم القدرة على الدخول إلى حساباتهم.

وبسبب العطل الفني لم يتمكن المستخدمون من نشر صورهم أو تصفح باقي الصور وكذلك التعليقات والرسائل.

من جانبها، لم تصدر إدارة إنستغرام أي تعليق حتى الآن حول سبب العطل الفني.

المصدر: وكالات