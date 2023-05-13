غوغل تدخل المنافسة في عالم الحواسب اللوحية بجهاز مميز

كشفت غوغل خلال مؤتمرها التقني الأخير عن حاسب لوحي مميز ستنافس فيه حواسب سامسونغ وآبل.

ويأتي حاسب pixel tablet الجديد بهيكل أنيق أبعاده (258/169/8.1) ملم، وزنه 493غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Google Tensor G المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G710 MP7، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

وحصل على كاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات عالية الدقة بمعدل 30 إطار في الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وجهزته غوغل بتقنيات "بلوتوث 5.2" للاقتران السريع مع الأجهزة الإلكترونية ونقل البيانات، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية Li-Po (27 Wh) تكفيه ليعمل لساعات طويلة بالشحنة الواحدة.

ومن المفترض أن يظهر هذا الجهاز في الأسواق العالمية قريبا بسعر 670 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit