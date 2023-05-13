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غوغل تدخل المنافسة في عالم الحواسب اللوحية بجهاز مميز

العالم الرقمي و Social media

غوغل تدخل المنافسة في عالم الحواسب اللوحية بجهاز مميز
youtube/Marques Brownlee
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كشفت غوغل خلال مؤتمرها التقني الأخير عن حاسب لوحي مميز ستنافس فيه حواسب سامسونغ وآبل.

ويأتي حاسب pixel tablet الجديد بهيكل أنيق أبعاده (258/169/8.1) ملم، وزنه 493غ.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Google Tensor G المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G710 MP7، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

وحصل على كاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات عالية الدقة بمعدل 30 إطار في الثانية، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وجهزته غوغل بتقنيات "بلوتوث 5.2" للاقتران السريع مع الأجهزة الإلكترونية ونقل البيانات، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية  Li-Po (27 Wh) تكفيه ليعمل لساعات طويلة بالشحنة الواحدة.

ومن المفترض أن يظهر هذا الجهاز في الأسواق العالمية قريبا بسعر 670 يورو تقريبا.

المصدر: ixbit

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