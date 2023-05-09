الكشف عن مواصفات هاتف Xiaomi المنتظر

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن الهاتف الجديد الذي ستطرحه Xiaomi لتنافس فيه أفضل هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Redmi Note 12R Pro سيأتي بهيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار، ومجهز بشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة دقة عرضها (24001080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

أما كاميرته الأساسية فجاءت ثنائية العدسة بدقة (48+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه وهي قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

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وزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنيات التحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد عبر الأشعة تحت الحمراء، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit