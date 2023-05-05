"الهاتف-الكاميرا" الأحدث من Xiaomi (فيديو)

من بين أفضل الهواتف التي اجتذبت عشاق التصوير مؤخرا كان هاتف Xiaomi 13 Ultra الذي حصل على كاميرات ممتازة وتقنيات تجعله يتفوق على الكثير من أجهزة أندرويد الحديثة.

ومن أبرز ما حصل عليه هذا الهاتف هو كاميرته الأساسية الرباعية العدسة التي جاءت بدقة (50+50+50+50) ميغابيكسل، والتي جهّزت بعدسة للتصوير الفائق العرض وعدسة لتصوير الماكرو ومستشعر TOF 3D لتحديد عمق الصورة، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل والقادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 60 إطار في الثانية.

تميز هذا الهاتف من حيث الشاشة أيضا إذ حصل على شاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2600 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات +HDR10 و Dolby Vision.

ويضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف نظام تشغيل Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت و1 تيرابايت.

أما هيكله فصنع من أجود المواد وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (163.2/74.6/9.1) ملم، وزنه 227 غ، ومحمي بزجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

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وحصل الجهاز على تقنيات للاتصال بأحدث الشبكات الخلوية وشبكات Wi-Fi، وعلى منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وبطارية Li-Po بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 90 واطا ومع شاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واطا.

المصدر: ixbit