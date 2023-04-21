اشتراكات "الإشارة الزرقاء" على تويتر لمن يدفعها إيلون ماسك شخصيا

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك إنه يدفع شخصيا اشتراك "الإشارة الزرقاء" في تويتر لثلاثة مشاهير هم: الممثل ويليام شاتنر والكاتب ستيفن كينج ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس.

وكتب ماسك، ردا على تعليق مفاده أن مالك تويتر يقوم شخصيا بدفع قيمة اشتراكات "تويتر الأزرق" لبعض النجوم، بالقول: "فقط للممثل شاتنر، وليبرون والملك".

في وقت سابق أعلنت تويتر أنها اعتبارا من 1 أبريل، ستقوم بإزالة خيار الإشارة الزرقاء التي تم استخدامها، مع تقديم عرض يدعو المستخدمين لدفع مبلغ ثابت شهريا مقابل اشتراك خاص، يمكن من خلاله الاحتفاظ بالعلامة، وتبلغ تكلفته حاليا 8 دولارات.

في وقت سابق، أعرب جيمس وكينج وشاتنر عن عدم رضاهم عن الابتكار بسبب تكلفة الاشتراك أو لأنهم يستخدمون الشبكة الاجتماعية منذ فترة طويلة ولا ينبغي لهم أن يدفعوا ثمن هذه الخدمة.

المصدر: ريا نوفوستي