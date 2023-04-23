روسيا تطور قدراتها في مجالات الأمن السيبراني

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها تعمل على مشروع جديد يتعلق بمجالات الأمن السيبراني.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "روستيخ ستتعاون مع شركة ألماز-أنتي الروسية على مشروع يتعلق بمجالات الأمن السيبراني وحماية نظم المعلومات، وستصبحان مساهمين أساسيين في شركة Altius Lab المتخصصة في هذه المجالات، هذه الشركة ستضمن تطوير البرمجيات لمواجهة التهديدات السيبرانية وضمان أمن المعلومات في مرافق البنى التحتية المرتبطة بإدارة الحركة الجوية في البلاد".

وأضاف البيان "Altius Lab ستعمل على زيادة مستوى أمن المعلومات في النظم الموحدة لإدارة الحركة الجوية في روسيا، وستقوم بالبحث عن نقاط الضعف في برمجيات هذه النظم ومعالجتها، وستدخل على هذه النظم كل ما هو جديد في مجالات الأمن السيبراني، الشركة ستعمل على الأراضي الروسية ونخطط لإدخال خدماتها إلى الأسواق الأجنبية أيضا".

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وحول الموضوع قال نائب المدير العام لمؤسسة "روستيخ" نيكولاي فولوبيوف: " ألماز-أنتي هي شريك استراتيجي لنا على المدى الطويل، وسنعمل معها على المشروع الجديد بما يتماشى مع استراتيجية الأمن القومي في الاتحاد الروسي، والتي من بين أبرز أولوياتها ضمان أمن المعلومات في الأنظمة الإلكترونية في روسيا.. في إطار الشراكة سيوفر مركز كفاءة أمن المعلومات التابع لمؤسستنا الحلول البرمجية والأجهزة الموثوقة اللازمة للمشروع الجديد، وستقدم جمعية الأبحاث العلمية التابعة لألماز-أنتي الموظفين والخبراء الذين يعملون في مجال أمن المعلومات ومجال الملاحة الجوية".

المصدر: سلاح روسيا