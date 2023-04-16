Xiaomi تستعد لإطلاق أفضل حواسبها اللوحية

تستعد Xiaomi للكشف عن حاسب لوحي جديد مجهز بمواصفات تجعله ينافس أفضل الحواسب اللوحية المطروحة حاليا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الجهاز سيحصل على هيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (166.3/254.7/9.6) ملم، وزنه 515غ.

وسيزود بشاشة IPS LCD بمقاس 11.1 بوصة، دقة عرضها (2880/1880) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا، ويمكن التحكم بها والكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

وسيعمل الجهاز بنظام "أندرويد-12"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

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وسيحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (16+13) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وستزوده Xiaomi بمنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع وبطارية بسعة 8720 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: 4pda