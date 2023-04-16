 
مباشر

Xiaomi تستعد لإطلاق أفضل حواسبها اللوحية

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تستعد لإطلاق أفضل حواسبها اللوحية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4kg

تستعد Xiaomi للكشف عن حاسب لوحي جديد مجهز بمواصفات تجعله ينافس أفضل الحواسب اللوحية المطروحة حاليا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الجهاز سيحصل على هيكل مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (166.3/254.7/9.6) ملم، وزنه 515غ.

وسيزود بشاشة IPS LCD بمقاس 11.1 بوصة، دقة عرضها (2880/1880) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا، ويمكن التحكم بها والكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي.

وسيعمل الجهاز بنظام "أندرويد-12"، ومعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

إقرأ المزيد
HTC تعود للمنافسة بهاتف أندرويد مميز ورخيص الثمن
HTC تعود للمنافسة بهاتف أندرويد مميز ورخيص الثمن

وسيحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (16+13) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وستزوده Xiaomi بمنفذ USB-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع وبطارية بسعة 8720 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: 4pda

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا