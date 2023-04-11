HTC تعود للمنافسة بهاتف أندرويد مميز ورخيص الثمن

كشفت HTC عن هاتف ذكي مزود بمواصفات جيدة ستطرحه في الأسواق العالمية بسعر منافس جدا.

وقد حصل هاتف Wildfire E3 lite على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164.8/76.5/9.2) ملم، ووزنه 218غ.

وزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، وترددها 60 هيرتزا، ومعدل سطوعها 300 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-12"، ومعالج Unisoc SC9863A، ومعالج رسوميات IMG8322، وذواكر وصول عشوائي 3 و4 غيغابايت، وذواكر داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع.

المصدر: 4pda