روسيا تطلق خدمة شبيهة بـ Downdetector

أعلن مركز مراكبة وإدارة شبكات الاتصالات في روسيا عن إطلاق خدمة جديدة شبيهة بخدمة Downdetector لمراقبة جودة عمل الإنترنت والتطبيقات.

وأشار المركز في بيان له إلى أن الخدمة الجديدة التي أطلقها ستستعمل في روسيا لمراقبة جودة موارد الإنترنت وعمل التطبيقات مع الشبكة العنكبوتية.

ونوه البيان إلى أن الخدمة تم تطويرها في إطار البرنامج الحكومي الروسي الذي يهدف إلى ضمان استقلالية عمل الإنترنت في البلاد، ومن خلالها سيتم مراقبة عمل موارد الإنترنت وعمل التطبيقات المصرفية، وتحديد نوعية المشكلات التي تصيبها.

وكما هو مذكور في البيان سيقوم المختصون المسؤولون عن الخدمة بتلقي الرسائل والشكاوى التي قد تصلهم من مستخدمي الإنترنت حول عمل تطبيق ما، وفي حال تبين أن هناك مشكلة جماعية في عمل تطبيق أو خدمة معينة على الشبكة العنكبوتية سيتم التواصل مع المشغلين المسؤولين عن الخدمة أو التطبيق لمعالجة الأمر.

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وتعمل روسيا في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ على تطوير قدراتها في مجال خدمات الإنترنت لضمان استقلالية أكبر في إدارة البرامج والتطبيقات، وأطلقت خلال العام الماضي العديد من المتاجر الإلكترونية للتطبيقات للاستغناء عن تلك التي توفرها شركات أجنبية مثل غوغل وغيرها.

المصدر: فيستي