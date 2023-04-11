آبل تمنح سماعات AirPods ميزات فريدة

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن آبل تعمل على تطوير تقنيات جديدة ستمنح سماعات AirPods ميزات لم تشهدها من قبل.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن "آبل سجّلت براءة اختراع جديدة في مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع الأمريكي (USPTO)، بهدف تطوير تقنية جديدة لسماعات AirPods. وتمكن هذه السماعات من عرض الأصوات بما يتناسب مع البيئة المحيطة أو المكان الذي يتواجد فيه المستخدم".

وتبعا لموقع GizmoChina فإن التقنية الجديدة التي تعمل عليها آبل تدعى "قياس بيئة الاستماع الافتراضية"، ومن خلالها ستقوم السماعات بمعايرة الأصوات تلقائيا وفقا لمكان استخدامها، إذ ستتعرف السماعة على المكان المتواجد فيه المستخدم في حال كان في الشارع أو في السيارة أو في وسائل النقل العام، وستقوم بتعديل الصوت وفقا للمكان، الأمر الذي يوفر لمستخدمها استماعا أفضل للموسيقى أو للأصوات المرافقة للفيديوهات أو الأفلام.

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ولتحقيق هذه الغاية ستضيف آبل لسماعاتها اللاسلكية مستشعرات ومايكروفونات صغيرة إضافية، وخوارزميات إلكترونية ذكية.

تجدر الإشارة إلى آن آبل كانت قد طورت سابقا أيضا تقنيات تجعل سماعات AirPods تعرض الأصوات بشكل أفضل اعتمادا على شكل أذن المستخدم من الداخل، كما منحت هذه السماعات تقنيات تجعلها تساعد الأشخاص الذين يعانون من مشكلات ضعف السمع.

المصدر: فيستي