اكاديمي روسي يتحدث عن عواقب استخدام تطبيقات الدردشة

يؤدي انتشار أنظمة مثل ChatGPT إلى زيادة معدلات النمو في استهلاك الطاقة، مما يسبب تفاقم مشكلة أزمة الطاقة العالمية.

أعلن ذلك الأربعاء 29 مارس رئيس مركز "معهد كورتشاتوف" القومي الروسي للبحوث العلمية، ميخائيل كوفالتشوك، في خطاب ألقاه بمؤتمر العلماء الشباب الروس والبيلاروس، الذي افتتحت اعماله أمس في مينسك.

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وقال: "هناك على سبيل المثال روبوت الدردشة ChatGPT، ويمكنك التحدث معه حول أي موضوع. ولديه اليوم 200 مليون مشترك، وإذا ارتفع هذا العدد إلى 400 مليون، فإن الطاقة الكهربائية التي تنتجها الولايات المتحدة لن تكون كافية لصيانة روبوت الدردشة هذا".

وأشار إلى أنه على الرغم من زيادة حجم إنتاج الكهرباء في العالم بمقدار 3 ملايين مرة خلال الثمانين عاما الماضية ، إلا أن الدول لا تزال تواجه أزمة طاقة، حيث ينمو استهلاك الطاقة بشكل أسرع من إنتاجها.

ويعتقد كوفالتشوك أيضا أن الذكاء الاصطناعي في شكله الحالي "لا علاقة له بالذكاء".

وقال:" إنها مجرد زيادة في كمية الحوسبة، إنها سحابة، وأساس تطوير وتوزيع هذه التقنيات هو الطاقة الكهربائية، لذلك هناك غضب يوجه تجاهنا وتجاه روسيا، بصفتها مالكة لموارد الطاقة، لأن كل شيء سينتهي غدا اذا لم تكن هناك موارد. أما الرقمنة فإنها بحاجة إلى زيادة حادة في تكاليف الطاقة".

وأعاد رئيس معهد "كورتشاتوف" إلى الأذهان أن الوصول إلى مثل هذه الأنظمة، وكذلك الإنترنت بشكل عام، يمكن أن يضيع في أي وقت.

وأوضح قائلا: "ينتهي هذا العالم الرائع بحركة يد واحدة تقطع الكهرباء عنا - حركة واحدة وينتهى كل شيء، وعلينا أن نتذكر ذلك في كل مرة عندما نبتكر الأتمتة والذكاء الاصطناعي".

المصدر: تاس