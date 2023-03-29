الكشف عن شكل ومواصفات هاتف OnePlus الجديد

سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن الهاتف الذي ستطرحه OnePlus الشهر القادم بسعر ومواصفات منافسة.

ويأتي هاتف OnePlus Nord CE 3 Lite الجديد تبعا للتسريبات بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (165/76/8.3) ملم، وزنه 195 غ.

أما شاشاته جاءت من نوع IPS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، مزودة بإطارات جانبية رفيعة وفتحة صغيرة للكاميرا الأمامية.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات OxygenOS 13، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وسيتميز الجهاز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي

أتت بدقة (108+2+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف تبعا للتسريبات على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطا.

المصدر: 4pda