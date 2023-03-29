غوغل تمنح متصفح Chrome ميزات جديدة ومهمة

أعلنت غوغل خلال مؤتمر BETT التقني الأخير عن العديد من الميزات والتعديلات الجديدة التي ستدخلها على متصفح Chrome ليصبح أكثر فائدة وعملية بالنسبة لمستخدمي الإنترنت.

وتبعا لغوغل فإن التحديث القادم لمتصفح Chrome سيحمل معه العديد من الميزات الجديدة، منها ميزة Chrome أو "وضعية القارئ"، والتي خصصت لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم المتعلقة باللغات أو مشكلات في القراءة.

وتوفر الميزة المذكورة لوجة جانبية جديدة في المتصفح، هدفها تسهيل عرض النصوص المأخودة من صفحات الويب وإظهارها بطريقة أفضل للمستخدم، ويمكن من خلال هذه اللوحة التحكم بألوان وأحجام الخطوط والتحكم بالمسافات بين سطور النصوص المكتوبة، ومن المفترض أن تظهر هذه الميزة في النسخة"114" القادمة من المتصفح.

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وأعلنت غوغل خلال المؤتمر أيضا أنها ستحسن عمل أداة Screencast في نظام ChromeOS 112 لتكون هذه الخدمة قادرة على دعم الترجمة إلى لغات إضافية مثل الإسبانية والسويدية والإيطالية واليابانية، وليسهل اعتماد الأداة في تحويل الكلام إلى ملفات نصية يمكن مشاركتها عبر خدمات غوغل السحابية.

وقدمت غوغل أيضا ميزة "المشاركة التقدمية" التي ستساعد المعلمين على العمل بشكل جماعي لإيصال الأفكار للطلاب، ويتوقع أن تطرح هذه الميزة خلال الأشهر القادمة.

المصدر: techcrunch+وكالات