ميزات جديدة ومهمة تظهر في Google Maps

أعلنت غوغل عن تحديث جديد لخدمة Google Maps، حمل معه العديد من الميزات العملية والمهمة.

وتبعا لغوغل فإن التحديث الجديد حمل معه ميزة Immersive View التي كانت قد أعلنت عنها سابقا، وتوفر هذه الميزة طريقة جديدة كليا لاستكشاف الأماكن والتعرف على العديد من المدن حول العالم.

وتعتمد الميزة الجديدة تقنيات الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي لدمج الصور عبر خدمة Street View، إذ توفر رؤية محيطية ثلاثية الأبعاد للمدينة أو للمكان الذي يريد الشخص التعرف عليه، فيمكن للشخص التحليق بشكل افتراضي فوق مدينة معينة ومشاهدتها من الأعلى، والهبوط للتجول في شوارعها أو مراكزها التجارية لاستكشافها من الداخل أيضا.

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ويمكن عبر الميزة الجديدة أيضا الحصول على معلومات مفيدة حول حالة الازدحامات المرورية أو حالة الطقس في عدد من المدن الكبيرة حاليا مثل: نيويورك، ولندن، وسان فرانسيسكو، وطوكيو، وبرلين، ومن المفترض أن تتوسع الخدمة لتشمل مدنا أخرى مثل أمستردام، ووفلورنسا، ودبلين، والبندقية لاحقا.

ومع التحديث الجديد أضافت غوغل إلى خرائطها أيضا ميزة Live View التي تعتمد تقنيات الواقع المعزز عبر كاميرا الهاتف لعرض معلومات للمستخدم حول الأماكن التي يتواجد فيها.

المصدر: 3dnews