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هواوي تطلق قطعة إلكترونية مميزة تضم سوارا ذكيا وسماعة بلوثوث في آن معا!

العالم الرقمي و Social media

هواوي تطلق قطعة إلكترونية مميزة تضم سوارا ذكيا وسماعة بلوثوث في آن معا!
youtube/Τάσος Μπατής
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية صورا ومواصفات تتعلق بسوار ذكي يأتي بمواصفات خاصة، تستعد هواوي لإطلاقه قريبا.

وتبعا للتسريبات فإن TalkBand B7 القادم من هواوي سيأتي على هيئة سوار ذكي بمبدأ (2 في 1)، إذ سيعمل كسوار ذكي ويمكن تحويله إلى سماعة بلوتوث صغيرة عند الحاجة إلى إجراء المكالمات.

هواوي تطلق قطعة إلكترونية مميزة تضم سوارا ذكيا وسماعة بلوثوث في آن معا!
gsmarena.com

وسيحصل الجهاز على شاشة AMOLED مستطيلة الشكل بمقاس 1.53 بوصة، بدقة عرض (188/460) بيكسل، يمكن من خلالها مراقبة الوقت والتاريخ والتحكم بالتطبيقات، وستحمل هذه الشاشة المدمجة مع سماعة البلوثوث في إطار أنيق من الجلد أو الستانلس.

هواوي تطلق قطعة إلكترونية مميزة تضم سوارا ذكيا وسماعة بلوثوث في آن معا!
gsmarena.com
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وحصل السوار على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP57، كما جهّز بمايكروفونات عالية الأداء لإجراء المكالمات الهاتفية عند استخدامه كسماعة، دعم بشرائح Kirin A1، وتقنيات Bluetooth 5.2، وتقنيات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات النشاط البدني للمستخدم، فضلا عن تزويده ببطارية يمكن شحنها عبر شاحن USB-C سريع.

المصدر: 4pda

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