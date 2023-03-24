خدعة ذكية من "واتس آب" تتيح لك معرفة المجموعات المشتركة بينك وبين شخص ما!

سواء كان ذلك شريكا سابقا أو زميلا مزعجا، فغالبا ما ترغب في معرفة المجموعات التي تشترك فيها مع شخص ما على "واتس آب".

والآن، أصبحت أيام التمرير عبر الدردشات القديمة شيئا من الماضي، وذلك بفضل ميزة جديدة ذكية.

وسيتمكن المستخدمون من البحث عن اسم جهة الاتصال ومشاهدة المجموعات المشتركة بينهم.

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وأوضح "واتس آب": "سواء كنت تحاول تذكر اسم مجموعة تعرف أنك تتشاركها مع شخص ما أو تريد رؤية المجموعات التي تشتركان فيها معا، يمكنك الآن بسهولة البحث عن اسم جهة اتصال لمعرفة المجموعات المشتركة بينكما".

وقال "واتس آب" في إحدى المنشورات: "نحن اليوم متحمسون لطرح بعض التغييرات الجديدة التي أجريناها لجعل المجموعات أكثر قابلية للإدارة من قبل المسؤولين وأسهل لتنقل الجميع".

للعثور على المجموعات المشتركة بينك وبين شخص ما، ما عليك سوى أن تفتح تطبيق "واتس آب" وتكتب اسم جهة الاتصال في شريط البحث.

وفي أسفل الدردشة المباشرة معه، ستتمكن الآن من التمرير عبر المجموعات المشتركة معه. والتحديث الثاني هو عنصر تحكم جديد لمسؤولي المجموعة، الذين يمكنهم الآن رؤية جميع الطلبات في مكان واحد.

وأوضح "واتس آب": "مع انضمام المزيد من الأشخاص إلى المجموعات، نريد أن نمنح مسؤولي المجموعة مزيدا من التحكم في خصوصية المجموعة، لذلك قمنا ببناء أداة بسيطة تمنح المسؤولين القدرة على تحديد من يمكنه الانضمام إلى مجموعة".

وسيبدأ طرح الميزات الجديدة على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: ديلي ميل