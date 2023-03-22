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تحذير من تقارير مغالطة حول حذف حسابات في "واتس آب" و"تليغرام"

العالم الرقمي و Social media

تحذير من تقارير مغالطة حول حذف حسابات في
Legion-Media
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أشار مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية إلى انتشار تقارير إعلامية "غير صحيحة" تتعلق بقواعد حذف حسابات المستخدمين في تطبيقي "واتس آب" و"تليغرام".

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وتبعا للمراسل فإن "تقاريرا كانت قد ظهرت في وقت سابق في بعض وسائل الإعلام تشير إلى أن برامج واتس آب وتليغرام ستبدأ بحظر حسابات بعض المستخدمين اعتبارا من 21 مارس الجاري في حال لم تستخدم هذه الحسابات لفترة زمنية معينة، وهذه التقارير غير صحيحة".

وأشار المراسل إلى "أن تليغرام لا يزال يسمح للمستخدم باختيار المدة التي يتوقف فيها حسابه عن العمل في حال عدم استخدامه، ويمكن تحديد المدة بشهر واحد، أو ثلاث أشهر، أو ستة أشهر، أو سنة".

وبالنسبة لتطبيق "واتس آب" فإن المواقع الرسمية له تشير إلى "أنه ولأسباب أمنية وقيود تتعلق بتخزين البيانات فإن حذف حساب المستخدم يتم في حال لم يكن الحساب متصلا بالإنترنت لمدة 120 يوما، ومع ذلك يمكن أن يحدث الحظر قبل تلك المدة في حال كون المستخدم لم يتصل بالإنترنت لمدة 45 يوما، ومن ثم قام بتسجيل الدخول إلى الحساب من جهاز آخر، وهذا الأمر قد (يعتبر علامة على أن الرقم الذي كان متصلا بالحساب قد أصبح لشخص آخر)".

المصدر: 1prime

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