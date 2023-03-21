تتارستان الروسية تصنع منتجات إلكترونية جديدة للحواسب

أعلنت مصادر في جمهورية تتارستان الروسية أن الشركات التقنية في الجمهورية ستبدأ بتصنيع منتجات إلكترونية جديدة العام الجاري.

وحول الموضوع قال مدير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الجمهورية، رينات حليموف: "العام الجاري من المتوقع أن ينطلق الإنتاج الصناعي للوحات الام المخصصة للحواسب، والتي ستنتجها شركة ICL".

وأضاف "بداية العام الجاري تم استكمال بناء المجمع الصناعي التقني تكنوبارك في تتارستان، وحصل هذا المجمع على شهادات الاعتماد اللازمة نهاية يناير، وتقوم شركة ICL المستأجر الرئيسي في هذا المجمع حاليا بتجهيز مقراتها هناك، وأوائل أكتوبر القادم من المفترض أن تبدأ الشركة الإنتاج الصناعي لمنتجاتها الإلكترونية الجديدة".

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وبحسب حليموف فإن "المشروع المذكور كلّف المستثمرين نحو 2 مليار روبل، ومن المفترض أن يكون المصنع التابع للشركة المذكورة قادرا على إنتاج 300 ألف قطعة إلكترونية سنويا".

ونوه حليموف إلى أن العديد من شركات صناعة الإلكترونيات ستبدأ أيضا العمل أيضا في مجمع "تكنوبارك" التقني، وخلال الاجتماع القادم للجنة المسؤولة عن المجمع ستتم مناقشة مشروعين جديدين يستحدثان هناك.

المصدر: فيستي