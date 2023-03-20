DELL تعلن عن حاسب يعمل بمعالج Snapdragon المتطور

كشفت DELL عن حاسبها المحمول الجديد الذي يعمل بمعارية ARM الشائع استخدامها في الأجهزة الذكية، والذي حصل على مواصفات جديدة وسيطرح بسعر منافس.

ويتميز حاسب Dell Inspiron 14 بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك، سماكته نحو 19 ملم، عرضه 323 ملم، ويزن 1.44 كلغ فقط.

ويعتبر هذا الحاسب أول حاسب محمول من DELL يعمل مع معارية ARM، إذ جهّز بمعالج Snapdragon Gen 2، ونظام ويندوز-11، ومعالج رسوميات Adreno 690، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSD.

وتبعا للخبراء في DELL فإن الحاسب الجديد مجهز بشريحة Qualcomm AI Engine التي تعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تحسين جودة الصوت والصورة.

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وزود الجهاز بشاشة LED بمقاس 14 بوصة ودقة عرض Full HD، وشرائح لدعم الاتصال مع شبكات Wi-Fi 6 الحديثة، وشبكات "بلوتوث-5.2"، كما جهز بمنفذي USB-Type-C، ومنفذ USB Type-A، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية تكفيه ليعمل 16 ساعة متواصلة، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون 499 دولارا تقربا.

المصدر: 3dnews