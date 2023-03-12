خبير مصري يحذر من روابط قرصنة قبيل رمضان (فيديو)

حذر خبير تكنولوجيا المعلومات المصري تامر محمد، من روابط قرصنة تنتشر قبيل شهر رمضان بصورة رسائل تهنئة.

وأوضح أن هناك نوعا من النصب والاحتيال الإلكتروني يحدث من خلال تلك الرسائل، مشيرا إلى أنها تتسم بتصاميم جذابة ومتحركة.

وقال محمد، خلال لقاء عبر شاشة "الأولى" المصرية، إن تلك التصاميم الجديدة يستخدمها القراصنة لجذب المستخدمين، لافتا إلى أن الخطر يكمن في الصورة التي تحملها أو الرابط.

وأضاف أن مضمون الرسالة يشتمل في أحيان كثيرة على معلومات ورابط عن مسابقة وهمية، مؤكدا أنه ليس هناك أي مجال للربح من خلال الإنترنت دون العمل والجهد.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحاول تفادي هذه الروابط المخصصة للنصب ولكنها ما زالت متاحة، موضحا أن المستخدم قد يشاهد رابطا سليما ولكنه مرتبط برابط آخر للقرصنة، وبمجرد الضغط عليه يتم الاستيلاء على بيانات المستخدم.

ونصح بفصل الإنترنت عن الجهاز الذكي في حالة الدخول إلى هذه الروابط، داعيا إلى التخلص من بيانات الجهاز عبر إعادة ضبط المصنع لمنع السرقة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية