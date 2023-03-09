Xiaomi تحدث نقلة نوعية في عالم الإلكترونيات ببطاريات من نوع جديد!

أعلنت عملاقة صناعة التقنية Xiaomi عن نجاحها باختبار بطاريات صلبة جديدة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في عالم الهواتف والإلكترونيات.

وتبعا للشركة فإن تقنيات solid-state batteries التي توصلت إلى تطويرها تعتبر أكثر أمانا وأكثر فاعلية مقارنة بتقنيات بطاريات الليثيوم المستخدمة اليوم في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية.

وأشارت الشركة إلى أن البطاريات الجديدة توفر قدرا أكبر من الطاقة، وتشغل مساحات أقل في الأجهزة الإلكترونية مقارنة ببطاريات الليثيوم، كما أنها توفر سرعة شحن أكبر، وتعتبر أكثر أمانا كونها لا تحترق ولا تنفجر عند تعرضها للثقب أو عند نفوذ الهواء إلى داخلها.

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والمميز في البطاريات الجديدة أيضا هو حفاظها على كفاءة الأداء في ظروف الحرارة المنخفضة التي تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

ونوهت Xiaomi إلى أنها اختبرت بطارية جديدة من النوع المذكور بسعة 6000 ميلي أمبير لأحد هواتف Xiaomi 13 الجديدة، وأن البطارية أتت بنفس حجم البطاريات التي بسعة 4500 ميلي أمبير، لكنها توفر زيادة في طاقة الجهاز بمقدار 25% تقريبا.

المصدر: xpcom.ru