Honor تكشف عن هاتف أندرويد أنيق مجهز بمواصفات فائقة!

كشفت Honor عن هاتف Magic5 Ultimate الذي صنف من بين أفضل الهواتف لتي ستطرح هذا العام وأجملها من حيث التصميم.

وحصل الهاتف على هيكل مميز إذ غطيت واجهته الخلفية بالجلد الأنيق، أبعاده (162.9/76.7/8.8) مام، وزنه 217غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.

أما شاشته فأتت LTPO OLED بمقاس 6.81 بوصة، دقة عرضها (2848/1312) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 460 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسموميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.

وجاءت كاميرته الأساسية بثلاث عدسات بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، وزودت بمستشعر TOF 3D، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل وزودت بمستشعر TOF 3D أيضا.

ودعم الهاتف بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، وبمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية Silicon-carbon بسعة 5450 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سلكي باستطاعة 66 واطا ومع شاحن لاسلكي باستطاعة 50 واطا.

المصدر: ixbit