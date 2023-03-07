"واتس آب" ينصاع لقوانين الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوربية أن القائمين على "واتس آب" وافقوا على الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حماية البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق.

وقالت الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية في بيان: "نتيجة للحوار بين منظمة حماية المستهلك والمفوضية الأوروبية، التزمت الشركة المسؤولة عن واتس آب بأن تكون أكثر شفافية بشأن التغييرات في قواعد تقديم الخدمات للمستخدمين".

وفي يونيو من العام الماضي أرسلت منظمة حماية المستهلك والمفوضية الأوروبية رسالة إلى شركة "واتس آب" بسبب "مخاوف ناجمة عن تحديثات لشروط خدمة" تطبيق المراسلة التي تديره، ودعت إلى إعلام المستخدمين بالنموذج الاقتصادي للشركة.

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على وجه الخصوص دعا الاتحاد الأوروبي إلى إعلام مستخدمي "واتس آب" بوضوح عن أي تغيير في سياسة خدمات التطبيق حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كانوا سيستمرون في استخدام خدماته أم لا، بالإضافة إلى ذلك، حثّت المفوضية الأوروبية الشركة على الكشف عما إذا كانت تستخدم بيانات المستخدمين الشخصية لأغراض تجارية.

ومن جهتهم وعد القائمون على "واتس آب" بتسهيل رفض التحديثات المطروحة لمستخدمي التطبيق في حال لم يوافق المستخدمون عليها، كما وعدوا بعدم نقل بيانات المستخدم إلى جهات ثالثة بما فيها "فيسبوك"، ومنع استخدام هذه البيانات لأغراض الدعاية التجارية.

المصدر: نوفوستي