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Honor تكشف عن هاتف لم تطرح مثله من قبل

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Honor تكشف عن هاتف لم تطرح مثله من قبل
youtube/ The Tech Chap
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خلال حدثها التقني الأخير، كشفت Honor عن هاتف أندرويد زودته بكاميرات وتقنيات تضاهي تلك الموجودة في أفضل الهواتف الذكية حاليا.

ويأتي هاتف Honor Magic5 Pro بهيكل مصنوع من أجود المواد، ومحمي بالزجاج المضاد للصدمات والخدوش، مضاد للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.9/76.7/8.8) ملم، وزنه 219 غ.

وشاشته أتت LTPO OLED بمقاس 6.81 بوصة، دقة عرضها (1312/2848) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1800 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويضمن الأداء الجبار لهذا الهاتف نظام Android 13، ومعالج Qualcomm  Snapdragon 8 Gen  المتطور، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

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ويتميز هذا الهاتف بقدرات التصوير الممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، وتتمتع بمعدل تقريب X100، والمزودة بمستشعر TOF 3D، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل.

وزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واطا.

المصدر: ixbit

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