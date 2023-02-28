Xiaomi تتحدى سامسونغ بهاتفها الجديد الفائق المواصفات

كشفت Xiaomi عن هاتف "13 Pro" الجديد الذي ينافس أفضل هواتف سامسونغ من حيث التقنيات العالية وقدرات التصوير الممتازة.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل أنيق التصميم مصنوع من أجود المواد، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (162.9/74.6/8.4) ملم، وزنه 210 غ.

أما شاشته فأتت LTPO AMOLED بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها يصل إلى 144 هيرتزا، وتمتاز بمعدل سطوع أعظمي يصل إلى 1200 شمعة/م عند عرض الفيديوهات، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام Android 13مع واجهات Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية له حصلت على 3 عدسات بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل.

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وزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، شريحة NFC، وبطارية بسعة 4820 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واطا، وتعمل مع شاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واطا.

المصدر: ixbit