آبل تدفع غرامة ضخمة في روسيا

أعلنت وسائل إعلام روسية أن شركة آبل دفعت غرامة قدرها 906 مليون روبل كانت قد فرضتها عليها هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية في روسيا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القضية ضد شركة آبل في روسيا كانت قد بدأت عام 2019 عندما تقدّمت شركة " كاسبرسكي لاب" بشكوى ضدها للهيئات المختصة الروسية، وادعت أن آبل تخالف قوانين احتكار الإنترنت فيما يتعلق بتطبيقات iOS.

وأشارت "كاسبرسكي لاب" في الشكوى التي تقدمت بها سابقا إلى "أن آبل كانت ترفض بشكل غير مفهوم إصدارات برامج الحماية الأبوية Kaspersky Safe Kids ، وفي الوقت نفسه أطلقت تطبيق Screen Time الخاص بنظام 12 بميزات مماثلة".

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ومن جانبها اعتبرت هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية "أن تصرفات شركة آبل تهدف إلى الترويج لمنتجاتها الخاصة على حساب منتجات المطورين أو الشركات الأخرى، وساهمت بتدهور شروط الترويج لبرمجيات الشركات المنافسة فيما يتعلق بتطبيقات الرقابة الأبوية في الأجهزة الذكية".

المصدر: وكالات روسية