جهاز يعيد لـ Motorola أمجادها في عالم الهواتف

من بين أبرز الأجهزة الذكية التي تم الكشف عنها هذا العام كان هاتف ThinkPhone الذي صممته Motorola ليكون جهازا محمولا متكاملا ويتوافق مع معظم أنواع الحواسب.

وبالإضافة إلى الأداء الممتاز حصل هاتف Motorola ThinkPhone على هيكل أنيق التصميم، أبعاده (158.8/74.4/8.3) ملم، وزنه 188 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.

وزود الهاتف بشاشة P-OLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وترددها 144 هيرتزا، ما يجعهلها من بين أفضل شاشات الهواتف أداء وتوافقا مع ألعاب الفيديو الحديثة.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 730، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.

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أما كاميرته الأساسية فحصلت على 3 عدسات بدقة (50+13+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وجهّزته Motorola بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 68 واطا.

المصدر: ixbit