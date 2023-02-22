آبل تضيف ميزات جديدة لتطبيق Apple Store

أعلنت آبل عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق Apple Store الإلكتروني، حمل معه العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين.

ومع التحديث الجديد بات بإمكان مستخدم Apple Store إنشاء قوائم جديدة للمنتجات التي يرغب بالحصول عليها، وحفظ وتنظيم المنتجات في تلك القوائم، ومشاركة القوائم مع مستخدمين آخرين.

وبالإضافة إلى ما سبق حصلت ميزة Lists أيضا على ميزات تمكن المستخدم من حفظ التطبيقات للعودة إليها لاحقا والاطلاع عليها لتحميلها في الهاتف أو الجهاز الذكي.

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وحصل تطبيق Apple Store أيضا على ميزات تعرض على المستخدم أماكن وجود متاجر آبل في المنطقة الموجود فيها، ومعلومات عن تلك المتاجر وأوقات عملها ووسائل الدفع المتوفرة فيها.

وكانت آبل قد أعلنت مؤخرا أيضا عن إطلاق نسخة اختبارية من أنظمة iOS 16.4 ، حملت معها العديد من الميزات لهواتف آيفون ومنحت تلك الأجهزة واجهات تشغيل ورموزا تعبيرية جديدة.

المصدر: فيستي