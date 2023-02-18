آبل تختبر iOS 16.4 مع الكثير من الميزات الجديدة

أعلنت آبل عن إطلاق نسخة اختبارية من نظام iOS 16.4 الجديد، حملت معها العديد من الميزات الجديدة لمستخدمي هواتف آيفون.

ومن بين أبرز الأشياء التي حملتها النسخة الجديدة من نظام التشغيل هو ميزة الكتابة السريعة عبر تمرير الإصبع بشكل مستمر على لوحة المفاتيح في الهاتف، وإضافة لغات جديدة لتعمل مع هذه الميزة، من بينها اللغة الروسية.

3dnews

والابتكار المهم الآخر في iOS 16.4 هو تحسين محرك الويب WebKit المسؤول عن تشغيل تطبيقات الويب، ومكانية المستخدمين من ضبط إشعارات هذا المحرك وفق رغبتهم.

وحملت النسخة الجديدة من نظام التشغيل أيضا بعض التعديلات على واجهات Apple Music، و وظهرت رموز تعبيرية جديدة وفقا لمعيار Unicode 15.0، كما أضيفت ميزة جديدة لعرض استهلاك الطاقة في الهاتف من خلال وضع Always On Display.

ومع التحديث الجديد أيضا نقل تطبيق Home إلى بنية جديدة إلى تحسين أداء الأجهزة المنزلية الذكية، كما ظهر خيار في هواتف آيفون يمكن أن ينقل الهاتف لاستخدام شبكات 5G فقط، ما يزيد معدل نقل البيانات إلى 3 غيغابايت/ثانية.

ويسهل التحديث أيضا العثور على جهاز تتبع الأغراض AirTag في حال فقدانه، كما يسهّل على المستخدم الانتقال من نسخة iOS التجريبية إلى نسخة النظام السابقة التي كانت في هاتفه، أو الانتقال إلى النسخ التجريبية الأحدث دون تعقيدات.

المصدر: 3dnews