Western Digital تطلق أقراص تخزين صلبة بسعات تصل إلى 44 تيرابايت!

أعلنت شركة Western Digital عن إطلاق أقراص تخزين خارجية للبيانات، سعاتها تصل إلى 44 تيرابايت.

وكشفت الشركة عن قرصي تخزين خارجي جديدين، الأول My Book بسعة تخزين 22 تيرابايت، والثاني My Book Duo بسعة تخزين 44 تيرابايت.

وأشارات الشركة إلى أن النموذج الأول من الأقراص يمكن المستخدمين من حفظ آلاف الصور والمستندات والفيديوهات، ويمكنه التعامل مع أقراص التخزين من نوع HDD و SSD والعديد من أنواع بطاقات الذاكرة الخارجية.

إقرأ المزيد

وبالنسبة للراغبين بالحصول على مساحة تخزين أكبر فإن أقراص My Book Duo توفر 44 تيرابايت، وأتت بأبعاد (160/100/180) ملم، والميزة فيها هو تقنية النسخ الاحتياطي للبيانات بين القرصين الداخليين في الجهاز، ففي حال تلف أحد القرصين تبقى البيانات محفوظة على القرص الآخر، كما يمكن ضبط الإعدادات بشكل يعمل فيهما كل قرص بشكل مستقل حالما أراد المستخدم ذلك.

وستطرح نسخة My Book بسعر 599.99 دولار في الأسواق العالمية، فيما سيصل سعر نسخة My Book Duo إلى 1499.99 دولار.

المصدر: 3dnews