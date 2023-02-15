آبل تعالج مشكلات هواتفها وحواسبها المحمولة بتحديثات جديدة

أعلنت آبل عن إطلاق تحديثات جديدة لأنظمة هواتفها وأجهزتها الذكية، عالجت معها العديد من المشكلات التي عانت منها تلك الأجهزة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تحديث iOS 16.3.1 الجديد الخاص بهواتف آيفون حمل معه بعض الإصلاحات لمشكلات تلك الهواتف، فمعه تم حل مشكلة iCloud التي تسببت في عرض قائمة التطبيقات التي تستخدم iCloud بشكل غير صحيح في إعدادات التخزين السحابي.

كما أصلحت مع التحديث الجديد مشكلة عدم تمكن مساعد Siri الصوتي من معالجة طلب لتطبيق Find My، وتحسنت مع هذا التحديث وظيفة الكشف عن الحوادث في الهواتف الذكية الجديدة iPhone 14 و iPhone 14 Pro.

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وأشارت آبل إلى أنها أطلقت لوحاسبها اللوحية أيضا تحديث iPadOS 16.3.1، ولساعاتها الذكية تحديث wathOS 9.3.1، ومع هذه التحديثات تم تصحيح بعض الأخطاء البرمجية لزيادة أمن بيانات تلك الأجهزة.

وفي حال عدم وصول التحديثات إلى أجهزة مستخدمي آبل بشكل تلقائي يمكنهم تحميلها يدويا من خلال قوائم الإعدادات في أجهزة آيفون وآيباد، والضغط على خيار "الإعدادات العامة" ثم خيار تحديث نظام التشغيل أو Software Update، ويمكن لمستخدمي ساعة آبل التحديث عبر الضغط على خيار عام أو General ضمن القائمة الرئيسية في إعدادات الساعة، ومن ثم الضغط على زر "تحديث نظام التشغيل".

المصدر: ixbit